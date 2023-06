Gravissimo incidente all'alba lungo via Garibaldi una traversa di via di Cori tra la frazione di Giulianello e Lariano. Il bilancio del terribile scontro frontale tra due mezzi pesanti è di una persona deceduta e due feriti gravi.

Sul posto nei pressi dell'isola ecologica di Lariano, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi e gli uomini del 118 che sulle prime hanno richiesto l'intervento di un elicottero poi ripartito vuoto. Per la vittima, una donna originaria e residente a Cori, estratta dalle lamiere del camion non c'è stato nulla da fare mentre i due feriti sono strati portati in ospedale a Velletri in ambulanza. Al momento la strada che collega Giulianello a Lariano resta chiusa al traffico