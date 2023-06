Una banda di specialisti dei furti è entrata in azione stanotte nel centro di Latina per mettere a segno un furto nel negozio L'Occhialeria di corso della Repubblica, nella zona pedonale. In circostanze al vaglio della Polizia, quattro banditi incappucciati sono riusciti a introdursi nel negozio sfondando la porta a vetri con un grosso coperchio in ghisa di un tombino, preso nei paraggi. Una volta all'interno, in un paio di minuti, i ladri hanno svuotato espositori e cassetti prendendo buona parte degli occhiali presenti nel locale. Nel complesso un danno ingente per l'attività commerciale, in fase di quantificazione, ma per decine di migliaia di euro. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia che hanno effettuato un accurato sopralluogo.