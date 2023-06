Si è spento all'età di 61 anni Daniele Mariani, volto noto del calcio e dello sport del capoluogo, oltre che importante manager finanziario per diversi gruppi bancari. Mariani è stato storico dirigente e presidente della Samagor, realtà tra le più longeve del calcio pontino, oltre ad essere stato uno dei fondatori della Virtus Latina, la squadra nerazzurra che nella pratica diede il via alla nascita di quel Latina che arrivò fino alla Serie B. Negli ultimi anni, dal 2021, era entrato a far parte della famiglia del Cos Latina, al fianco del presidente Rino Somma. Per anni ha combattuto con il cancro, senza mai abbattersi e, anzi, sconfiggendo il male quando si è presentato per la prima volta. Stavolta però non c'è stato nulla da fare. Il calcio era la sua passione, declinato in ogni sua sfaccettatura, dietro la scrivania o in campo non si è mai tirato indietro, giocando nel campionato amatori fino a qualche anno fa. La musica e il canto erano l'altra sua grande passione, amava esibirsi per gli amici ma anche sui palchi con microfono e tastiera. In tanti si stringono attorno alla famiglia (lascia una moglie e un figlio) di un uomo vulcanico e solare che lascerà il vuoto in moltissime persone. In primis la società del Cos Latina, nella persona del presidente Rino Somma, sua ultima avventura calcistica in cui lascerà un vuoto immenso.

I funerali si celebreranno domani, martedì, alle 15 presso la chiesa di Santa Domitilla a Latina.

Anche la redazione di Latina Oggi si stringe attorno al dolore di famiglia e amici.