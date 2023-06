Prova a farla finita gettandosi dal cavalcavia. Un volo di oltre dieci metri che non le avrebbe lasciato scampo, ma a salvarle la vita il tempestivo intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. L'episodio si è verificato sabato pomeriggio intorno alle 19, quando una donna di 50 anni di nazionalità rumena ha provato a scavalcare la recinzione del cavalcavia lungo la via Pontina all'altezza di Vallelata nel tentativo di farla finita gettandosi nel vuoto. A notare la scena, che ha destato il panico tra le persone presenti, un passante che immediatamente ha allertato il 112 per chiedere aiuto. In pochi istanti diverse gazzelle dei carabinieri si sono portate sul posto. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno instaurato un dialogo con la donna, cercando di catturare la sua fiducia e dissuaderla dal compiere il folle gesto. La donna ha spiegato loro di avere dei problemi famigliari vissuti con una sofferenza così profonda da non vedere altra via d'uscita a quella situazione. In un primo momento la donna non sembrava propensa a voler tornare sui suoi passi. Solo dopo una lunga attività di mediazione e dopo aver instaurato un dialogo serrato, i militari sono riusciti a farla desistere dall'intento manifestato a parole e attraverso i gesti. L'aiuto e l'ascolto offerto dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia sono risultati determinanti per evitare il peggio. La 50enne è stata trasferita in ambulanza al Nuovo ospedale dei Castelli per accertamenti. L'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti lungo la via Pontina, ma fortunatamente grazie alla capacità dei militari di gestire una situazione così critica, l'allarme è rientrato in poco tempo.