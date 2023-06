I lavoratori addetti ai servizi mensa presso l'appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Anzio, scendono in piazza per protestare. Dopo la comunicazione da parte della società Dussmann Service della cessazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Anzio in data 31 maggio 2023, senza possibilità di proroga, giovedì 8 giugno dalle ore 09:30 alle ore 13:30, manifesteranno sotto la sede del Comune di Anzio sita in Piazza Cesare Battisti.

"Le maestranze scenderanno in piazza per manifestare al fine di salvaguardare i propri diritti, per tutelare il proprio posto di lavoro, i propri contratti e il proprio salario -– spiega il segretario generale nazionale di Sindacato CLAS, Davide Favero – Sono a rischio decine di posti di lavoro e chiediamo ai Commissari del Comune di Anzio risposte certe e garanzie per tutti i lavoratori sul futuro occupazionale dei lavoratori interessati. Nei giorni scorsi non abbiamo ricevuto le garanzie richieste perché la cessazione del servizio, in assenza di aggiudicazione di nuova gara d'appalto e in mancanza del passaggio del personale senza soluzione di continuità giuridica, dalla ditta uscente alla subentrante, mette fortemente in discussione la tenuta occupazionale e reddituale dei circa 100 lavoratori attualmente impiegati per il servizio di refezione scolastica", conclude Favero.