Una grande lavoratrice, una vera cittadina di Cori che amava il proprio lavoro, la propria comunità. Marina non aveva ancora compiuto 59 anni, questa mattina all'alba è deceduta in un terribile incidente avvenuto alle porte di Lariano, al confine con Giulianello. Stava andando a lavorare, aveva il camion pieno delle attrezzature per realizzare i banchi di frutta secca come faceva da sempre. Erano passate da poco le 6, Marina era al volante del mezzo pesante, al suo fianco un collaboratore. Sulla loro strada un mezzo della raccolta rifiuti con tanto di rimorchio. Pioveva. La strada, stretta, sdrucciolevole potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale.

La notizia della tragedia ha subito fatto il giro di Giulianello e Cori e il sindaco Mauro De Lillis ha voluto rivolgere un dolce pensiero alla donna e alla sua famiglia: "Una triste notizia che addolora tutti. Conoscevo Marina, quando la incontravo era sempre pronta a dare consigli o suggerimenti per migliorare la nostra Città , e lo faceva sempre con il sorriso sulla bocca. Mi dispiace molto, insieme alla comunità ci stringiamo al dolore della famiglia". Sulle cause del terribile incidente stanno lavorando i Carabinieri intervenuti sul posto con il personale del 118 e i vigili del fuoco.