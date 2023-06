Sono stati rinviati a giudizio e il processo per entrambi inizierà tra otto mesi: il prossimo 19 febbraio del 2024 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Beatrice Bernabei.

E' quello che ha deciso ieri il gup Giuseppe Cario nei confronti di Gianfranco Mastracci, 38 anni, condannato in via definitiva (nell'ottobre del 2021) a tre anni e quattro mesi nel processo Alba pontina, e per Francesco Iannarilli, 35 anni imputato nel processo Purosangue.

Entrambi erano imputati e dovevano rispondere a vario titolo del reato di estorsione per degli episodi avvenuti nel carcere di Latina e che risalgono a cinque anni fa. In un caso la vittima dell'estorsione era stata picchiata con una testata durante l'ora d'aria in carcere. Le indagini erano state condotte dal pubblico ministero Daria Monsurrò