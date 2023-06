Un altro incendio è divampato nel degrado dell'ex hotel De La Ville di Latina, occupato da tempo da una comunità di senzatetto. Nel cuore della notte le fiamme sono divampate in una stanza dell'ultimo piano, in circostanze ancora da chiarire. Quando è scattato l'allarme intorno all'una, nell'albergo dismesso situato nei pressi dell'ospedale Santa Maria Goretti sono intervenuti i Vigili del Fuoco con mezzi e uomini a sufficienza per gestire l'emergenza. Le prime operazioni di spegnimento sono state effettuate raggiungendo la stanza interessata dal rogo con un braccio elevatore, poi gli ambienti sono stati ispezionati per verificare la presenza di persone all'interno della struttura, con gli operatori di un'ambulanza pronti a intervenire in caso di necessità. Alcune delle persone che vivono nell'edificio sono riuscite ad allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorritori.