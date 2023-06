Hanno già fornito significate risposte gli accertamenti avviati dalla Polizia Locale per ricostruire la dinamica del drammatico incidente di domenica mattina in via del Lido. I rilievi effettuati dagli agenti sul luogo della tragedia avevano permesso di ricostruire sommariamente una sequenza dei fatti che ha trovato conferme definitive in seguito all'acquisizione dei filmati registrati dall'impianto di video sorveglianza della stazione di servizio che la vittima, Danilo Carloni di 58 anni, stava raggiungendo in bicicletta per recarsi al bar quando è stato centrato in pieno da un'automobile.

In particolare una telecamera era puntata verso la strada e ha ripreso in maniera chiara il momento dell'impatto: sin da una prima visione, è piuttosto evidente che l'uomo in bicicletta, arrivando dall'incrocio con la strada Litoranea, dove abitava, ha girato improvvisamente verso la sua sinistra per attraversare la carreggiata e raggiungere il locale sull'altro lato della strada, finendo nella traiettoria della Bmw Serie 1 guidata da un uomo di 54 anni che sopraggiungeva in quel momento alle sue spalle. Quindi l'automobilista non ha potuto evitare l'impatto, ma è altrettanto chiaro che la vettura sia piombata sul ciclista a velocità sostenuta.

Insomma, il filmato non fa altro che illustrare un contesto generale di scarsa prudenza. Saranno comunque necessari tutti i riscontri tecnici del caso per soppesare le responsabilità dei due utenti della strada, incrociando la sequenza registrata dal filmato con i dati acquisti dalla Polizia Locale rilevando la dinamica del tragico impatto. Intanto la Procura ha disposto l'esame medico legale sulla vittima, mentre è atteso l'esito degli esami tossicologici effettuati sull'automobilista, un atto dovuto, necessario per definire le sue condizioni psicofisiche nel momento in cui si è registrato il tragico incidente.

