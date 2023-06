In un giorno le ha fatto cento telefonate e poi ha iniziato a pedinarla e ad appostarsi nei luoghi da lei frequentati. Era diventata un'ossessione. Nonostante lei le abbia detto più volte di no lui continuava.

Le condotte di un uomo, un 58enne del capoluogo, un impiegato statale, hanno ingenerato in una donna di 46 anni (con cui vi era un rapporto di amicizia), un forte senso di agitazione e paura. Da amico si è trasformato in stalker e venerdì è finito anche in carcere in base alle condotte contestate. L'atteggiamento estremamente insistente dell'indagato ha costretto la donna a cambiare le sue abitudini di vita e a dover spesso guardarsi alle spalle.

L'episodio più grave è avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 11, quando il 58enne ha pedinato la parte offesa in una zona centrale della città vicino piazza Roma e la donna ha chiamato il 112. Gli agenti della Squadra Volante sono prontamente intervenuti e all'arrivo della pattuglia l'uomo ha cercato di allontanarsi ma alla fine è stato fermato con l'accusa di stalking e resistenza a pubblico ufficiale e una volta informato il pubblico ministero di turno per lui sono scattate le manette ed è stata disposta la detenzione in carcere, in attesa dell'interrogatorio di convalida. Ieri mattina, assistito dall'avvocato Daniela Fiore, l'indagato è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa e ha risposto alle contestazioni cercando di ricostruire i fatti e ridimensionare le condotte. «Signor giudice ho sbagliato ma mi sono innamorato, è questo quello che è successo».

E' emerso che l'uomo conosceva la parte offesa da almeno dieci anni e con lei vi era un rapporto di amicizia. Inoltre spesso lei lo aiutava perchè era solo, ma non ha mai pensato di instaurare un rapporto sentimentale. Ultimamente poi a quanto pare la donna aveva anche un fidanzato.

L'ultimo episodio ha intimorito pesantemente la 46enne che ha deciso di presentare una denuncia alla Polizia chiedendo aiuto perchè la vita stava diventando un inferno e così l'epilogo di tutta la vicenda è avvenuta venerdì. Ieri mattina al termine dell'interrogatorio il giudice ha disposto nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento alla parte offesa e il divieto di comunicazione. Oltre che di stalking l'uomo doveva rispondere anche del reato di lesioni.