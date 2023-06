Investita mentre attraversa la Nettunense, una giovane apriliana soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. E' successo poco dopo le 14 lungo la via Nettunense all'altezza dell'intersezione di via della Stazione.

La giovane, una trentenne, è stata trasferita presso la clinica in codice rosso visto che a seguito dell'urto ha sbattuto il capo, ma le sue condizioni non sono state giudicate critiche. Sul posto per i rilievi, sono giunti i Carabinieri di via Tiberio.