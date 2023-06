Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa in gravi condizioni nella rotatoria all'incrocio tra via Quarto e via Polusca, dov'è caduta con la propria bicicletta nella tarda mattinata di ieri, ferita in circostanze che hanno richiesto una serie di accertamenti lampo da parte di Polizia Locale e Polizia. In un secondo momento è stato appurato che la giovane ciclista era stata urtata da una vettura, ma la conducente dell'auto, una giovane donna, sebbene si fosse fermata per prestare le prime cure alla malcapitata, non si era resa conto di avere provocato lo scontro e aveva lasciato il lungo dell'incidente poco dopo. Almeno questo è lo scenario ricostruito all'esito dei riscontri che hanno permesso di rintracciare l'automobilista.



Nell'immediatezza dei fatti è risultato determinante l'intervento di un poliziotto della Questura di Latina che si stava recando al lavoro per affrontare il turno pomeridiano e attraversava l'incrocio negli istanti in cui la ragazza è caduta sull'asfalto. È stato lui a intervenire subito per prestare i primi decisivi soccorsi alla ventiquattrenne che stava perdendo molto sangue a causa di una lesione subita a uno degli arti inferiori. Non tanto per l'impatto con la vettura che l'ha urtata lateralmente, quanto piuttosto per la caduta con la bicicletta, ma la giovane ciclista versava in condizioni delicate quando è stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.