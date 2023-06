I carabinieri Nas di Latina hanno effettuato controlli a tappeto all'interno di esercizi commerciali di vendita di prodotti etnici in tutta la provincia pontina. I militari hanno riscontrato diverse irregolarità nelle 32 ispezioni effettuate, che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 14 strutture, a seguito delle quali sono state elevate altrettante sanzioni amministrative, per un valore complessivo di oltre 19 mila euro.



Nel complesso sono state sequestrate 2 tonnellate di prodotti alimentari (prodotti ittici, carnei, vegetali etc.) poiché non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità, in cattivo stato di conservazione e o detenuti in locali interessati carenze igieniche e/o con etichettatura irregolare, per un valore commerciale di circa 10 mila euro. Sottoposti a sequestro amministrativo 1750 kg di prodotti alimentari poiché in parte privi di tracciabilità, in parte detenuti, per la vendita o somministrazione, in violazione delle procedure di autocontrollo HACCP.