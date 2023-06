«A Fondi mancava un presidio ambulatoriale per le visite oculistiche, con il risultato che per un qualsiasi controllo specialistico agli occhi, anche post-intervento chirurgico, i pazienti erano costretti a recarsi a Terracina. Dopo la sollecitazione mi sono immediatamente attivata e, grazie al tempestivo intervento del Presidente Rocca, siamo riusciti a trovare lo spazio, all'interno dell'ospedale di Fondi, per effettuare finalmente le visite oculistiche senza doversi spostare». Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sport e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Per la soluzione del problema è stata essenziale la collaborazione del Prof. Enzo Maria Vingolo associato presso l'Università di Roma La Sapienza, e di tutta la Direzione dell'Ospedale che si è prontamente messa a disposizione. I cittadini di Fondi da oggi potranno finalmente contare su un servizio in più», conclude la nota.