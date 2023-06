La somma del risarcimento riconosciuta alla famiglia di Daniele Giovannoni, il 15enne deceduto a seguito di un incidente avvenuto lungo via Toscanini nel 2005, cresce. La Corte di Appello di Roma ha infatti confermato la condanna del Comune di Aprilia al risarcimento del padre e dei fratelli di Daniele Giovannoni. Era il 30 agosto di 18 anni fa, Daniele in sella al suo motorino stava percorrendo via Toscanini. A causa di una buca perse il controllo del due ruote e finì contro un palo. Morì a soli 15 anni.

La Corte di Cassazione - sottolinea l'avvocato Ezio Bonanni, che assiste il padre e i fratelli della vittima - aveva già confermato la condanna penale dell'allora dirigente responsabile del Comune di Aprila e lo stesso Comune. Ora la Corte di Appello conferma la condanna civile di primo grado.

Il collegio giudicante ha accolto anche il ricorso incidentale dell'avvocato Bonanni, aumentando la somma del risarcimento. La cifra riconosciuta al padre Remo era di 320mila euro, stessa somma alla madre e 140mila euro a testa per il fratello e la sorella, Mirko e Giorgia. Nel ricorso, l'avvocato Bonanni ha chiesto anche i danni biologici, psicobiologici e psichici. E così la Corte di Appello, nonostante abbia sostenuto che la depressione che ha colpito gli appellanti non sia cronica, tuttavia ha riconosciuto che «il ricorso a provate cure mediche per il temporaneo stato depressivo» può giustificare una maggiore «personalizzazione del danno rispetto a quella già riconosciuta». Così ha disposto un risarcimento di 350mila euro per il padre e di 150mila euro per i fratelli.

Per il resto la Corte ha respinto il ricorso del Comune di Aprilia confermando quanto già chiarito in primo grado. Sia per quanto riguarda «la penale responsabilità del Dott. Giovannini Luciano, dirigente del Comune di Aprilia, per la condotta omissiva in ordine allo stato del manto stradale di Via Toscanini», dove è avvenuto l'incidente mortale, sia l'«esclusiva responsabilità del Comune di Aprilia, quale custode della strada, nella determinazione dell'incidente».