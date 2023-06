La Guardia di Finanza di Faenza ha scoperto la maxi truffa messa in piedi da un cinquantenne ravennate con oltre 500 vittime in tutta Italia, compresa la provincia di Latina. Le verifiche fiscali hanno permesso di individuare i redditi illeciti non dichiarati all'erario, per un importo di 650.000, che l'uomo ha conseguito tra il 2017 e il 2021, sottoponendoli a tassazione. Il truffatore è accusato di avere ideato un sistema di truffe a catena ai danni di centinaia di ignari imprenditori e padri di famiglia bisognosi di liquidità, soprattutto durante l'emergenza coronavirus. Secondo le Fiamme Gialle, si presentava come rappresentante di organismi creati appositamente e la cui denominazione poteva confondersi con quella di note associazioni di categoria o di centri studi esistenti. Inoltre millantava frequentazioni con politici di primo piano. Una volta avuta la fiducia dei suoi interlocutori proponeva finanziamenti a fondo perduto o comunque agevolati, erogati dall'Unione Europea previo versamento anticipato di un corrispettivo tra i 600 ed i 1.200 euro come compenso per l'attività di consulenza. In alcuni casi avrebbe perfino fatto recapitare false comunicazioni da parte di fantomatici organismi dell'Unione Europea. Le truffe in serie scoperte, si sono consumate in tutto il territorio nazionale, ai danni anche di persone della provincia di Latina. Una situazione che è costata, al cinquantenne di Ravenna, la contestazione dei reati di truffa aggravata e falsità materiale. Nel corso delle indagini sono state sequestrate le somme sui suoi conti per un totale di circa 24.000 euro.