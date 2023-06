Lanciato in una folle corsa in auto tra le strade del capoluogo, stamattina un uomo ha urtato contro otto veicoli in sosta lungo via Pontina, prima di fermarsi e abbandonare la propria vettura, una Jeep Renegade, per allontanarsi a piedi. È stato necessario l'intervento della Polizia Locale per ricostruire l'accaduto, accertare le responsabilità del caso e risalire al proprietario di una delle vetture trovate a bordo strada, appunto quella che aveva provocato la serie di collisioni. L'automobilista responsabile di tutto è stato quindi identificato e rintracciato nella sua abitazione, nella zona del Tribunale, quindi è stato portato in ospedale dov'è stato sottoposto alle analisi tossicologiche utili a verificare il suo stato psicofisico.