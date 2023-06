La donna più potente dei Di Silvio, Maria Grazia, è stata condannata per mafia per la prima volta con sentenza emessa ieri poco dopo le 14 dal Tribunale di Latina all'esito di un complesso dibattimento e di un duello condotto colpo su colpo tra accusa e difesa proprio sulla qualificazione del reato. Verdetto pesante: quattro anni e otto mesi a fronte della richiesta del pm di 5 anni e 4 mesi. L'imputata ha assistito alla lettura del dispositivo in collegamento dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. Al Comune di Latina e all'associazione Caponnetto riconosciuti i danni subiti sul piano civico dalla comunità locale.