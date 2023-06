Sette carabinieri in servizio a Formia sono indagati dalla Procura militare di Roma per truffa in danno dello Stato per una serie di anomalie negli orari di uscita dal servizio che, stando agli accertamenti effettuati finora, non coincidono con quelli registrati formalmente.



La vicenda è nella fase della chiusura delle indagini condotte dagli stessi colleghi dell'Arma che hanno acquisito le immagini degli impianti video interni alla sede di via Appia. I fatti contestati non hanno prodotto un danno di elevata entità, poiché la differenza dell'orario di servizio effettivo in taluni casi equivale ad ore o frazioni di ora, tuttavia il comportamento viene ritenuto grave per il prestigio dell'Arma dei carabinieri e il ruolo istituzionale rivestito. Nell'inchiesta sono coinvolti tre sottufficiali e quattro militari per i quali lo stesso Comando ha già provveduto con trasferimenti presso altre sedi di servizio.



I fatti cui si riferiscono le contestazioni sarebbero avvenuti nell'estate del 2022 e in un'occasione specifica mentre era corrente il periodo di servizio di ordine pubblico sul territorio di Formia in occasione di un evento. All'esito della chiusa inchiesta si saprà se il giudice dell'udienza preliminare disporrà un processo e se lo farà a carico di tutti e sette gli indagati o solo di alcuni.