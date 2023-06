Rafforzare la propria capacità produttiva europea passando da ricerca e sviluppo ad attività manifatturiere con l'obiettivo di creare un'azienda farmaceutica integrata su più fronti a livello globale. Si è presentata ieri in questi termini ai sindacati Kavis Pharma Holding, società del gruppo Extrovis attiva nel settore farmaceutico, che ha acquistato l'intero capitale sociale della Corden Pharma. Il neo presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore Delegato Janos Vaczi ha incontrato tramite una call conference Cgil Cisl e Uil, Ugl, Confail e Unindustria per spiegare natura e passaggi di questo acquisto che segna un importante cambio di passo nel futuro dell'azienda di Sermoneta. I sindacati hanno appreso nel corso dell'incontro che Extrovis controlla il 100 per cento di Kavis Pharma, l'azienda che ha sede in Olanda e che ha acquistato la Corden, un gruppo concentrato su ricerca e sviluppo che lavora con altre aziende in tutto il mondo.