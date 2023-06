Solo ieri mattina la donna è riuscita ad avvisare con una telefonata una conoscente, che ha dato l'allarme chiedendo aiuto ai passanti i quali avrebbero anche allertato la Polizia Locale. In un primo momento infatti la straniera si era mostrata poco collaborativa. La porta, chiusa dall'interno, non dava possibilità di accesso all'appartamento.

Un incidente domestico porta alla luce una situazione di miseria, degrado e povertà che si è consumata a pochi passi dal centro storico. A scongiurare il finale tragico, l'intervento dei vicini di casa che alla fine sono riusciti ad agevolare le operazioni di soccorso. Protagonista una donna anziana di origini straniere. Solo dopo un incidente domestico, una caduta che le ha provocato una frattura, è emersa una situazione igienico sanitaria al limite, un disagio sociale che l'anziana era riuscita fino a quel momento a nascondere. A quanto pare la signora dopo la caduta, per ore sarebbe rimasta immobilizzata sul pavimento di casa, tra insetti ed escrementi, senza la possibilità di chiedere aiuto.

