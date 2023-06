Una pratica sospetta tra quelle con cui la società incassa le bollette e un successivo approfondimento che ha portato a evidenziare un ammanco economico piuttosto ingente, hanno spinto Acqualatina a sospendere dal lavoro un dipendente e avviare un'indagine interna per chiarire i fatti. Una vicenda di cui è venuta a conoscenza anche la procura di Latina.

L'allerta è scattata un mese fa circa, durante un normale controllo da parte della direzione aziendale rispetto all'attività interna della società. Su una pratica in particolare sarebbero sorti sospetti, sui quali è stato disposto un approfondimento con conseguente sospensione dal lavoro per un dipendente.