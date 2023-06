Un arresto e quattro denunce costituiscono il bilancio di due distinte operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Formia nel territorio di Castelforte e sull'isola di Ponza.

A Castelforte i militari della locale stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Cassino nei confronti di un cinquantanovenne abitante nello stesso centro del sud pontino e persona nota agli investigatori. Il protagonista della vicenda è accusato di violenze, poste in essere, in più occasioni mentre si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica, causato dall'abuso di alcool.



I militari hanno rilevato condotte moleste ed ingiuriose ai danni dei vicini di casa e degli operatori sanitari di cui veniva richiesto l'intervento, come poi constatato dagli stessi esponenti dell'Arma. Comportamenti che puntualmente venivano segnalati alla magistratura di Cassino, che ha poi disposto l'ordine di carcerazione emesso nei confronti del cinquantanovenne ed eseguito dai Carabinieri della stazione di Castelforte. Esperite le formalità di rito l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, così come ordinato dai giudici del Tribunale di Cassino.

L'altro servizio ha riguardato l'isola di Ponza, ma dove i Carabinieri locali sono stati impegnati in una serie di controlli edilizi.

Un monitoraggio che ha portato all'individuazione di un abusivismo edilizio, in quanto erano stati effettuati dei lavori, senza alcuna autorizzazione da parte degli uffici competenti del Comune isolano.