L'ex sito industriale Svar ha fatto da scenario all'ennesimo episodio di violenza. È successo nella tarda serata di martedì quando è stato necessario l'intervento dei Carabinieri in seguito alle segnalazioni di una rissa all'interno dell'area abbandonata tra via Romagnoli e via Persicara, alle porte del centro di Latina. Stando a una ricostruzione dell'accaduto, alcuni degli stranieri che orbitano nel sito, si sarebbero affrontati in maniera selvaggia, tra urla e botte, fin quando qualcuno di loro ha tirato fuori un coltello: a quel punto c'è stato il fuggi fuggi generale, presumibilmente senza che nessuno restasse ferito. Fatto sta che all'arrivo dei Carabinieri non c'era più nessuno. L'episodio comunque testimonia la condizione di emergenza in cui versa l'area, abitata da senzatetto e presidiata dagli spacciatori.