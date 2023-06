Il Servizio Attività Produttive del Comune di Latina ha emesso un'ordinanza di chiusura per il nuovo bar pizzeria Già Sai di via Umberto I all'esito di un'attività di controllo avviata con la Polizia Locale per verificare la regolarità dell'esercizio commerciale. Le verifiche hanno fatto emergere che in sostanza l'attività era stata avviata senza la necessaria licenza, oltretutto occupando il marciapiede con tavoli, sedie e vasi senza il permesso per l'utilizzo del suolo pubblico.

Come si legge nel testo dell'ordinanza di chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande numero 108 firmata oggi, la ditta individuale "Ha violato le disposizioni di cui all'articolo 79 comma 2 della legge regionale 22/19, per aver esercitato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tenendo aperto e operante, il locale sito a Latina Via Umberto I n.44/46/48 senza il prescritto titolo autorizzativo".

Inoltre la Polizia Locale ha emesso un verbale perché il gestore "Ha violato le disposizioni di cui all'art. 20 cc. 3, 4 e 5 del C.d.s. per aver occupato un tratto di suolo pubblico (marciapiede pubblico) prospiciente l'attività di P.E. in Latina Via Umberto I n.44/46/48 con vasi in plastica e cemento contenenti piante, alcuni appoggiati alla facciata dell'edificio in prossimità dell'ingresso dell'attività ed altri a bordo del marciapiede che affaccia su strada, senza il prescritto titolo autorizzativo". Oltretutto anche l'insegna sarebbe stata installata senza autorizzazione.

Tenendo conto che "al momento dell'accertamento l'attività di somministrazione di alimenti e bevande era aperta e operante, c'erano all'interno vari avventori che al momento consumavano, all'esterno su marciapiede pubblico adiacente il locale vi erano posizionati due tavoli con quattro sedie e cinque fioriere in plastica che delimitavano l'area pubblica e vasi in cemento" per il Comune il bar pizzeria era a tutti gli effetti in attività prima ancora della presentazione della Scia necessaria per l'avvio dell'esercizio.