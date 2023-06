Gli specialisti dei furti sono tornati a colpire nella zona industriale di Latina Scalo nel tentativo di trafugare le costose forniture di un'azienda svaligiata più volte in passato, ma l'altra sera i soliti ignoti hanno dovuto fare i conti con le rinnovate dotazioni antifurto del sito produttivo, supportate dall'efficace dispositivo di prevenzione messo in atto dalla Questura. Fatto sta che i ladri hanno dovuto mollare tutto, sia la refurtiva che un furgone poi risultato rubato, per scappare a piedi all'arrivo delle pattuglie di Polizia della Squadra Volante e guardie giurate dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte, evitando per un soffio la cattura.

L'allarme è scattato poco dopo le 23 quando la banda di scassinatori ha messo in atto il piano studiato per il furto. Nel mirino è finita un'azienda che progetta e realizza soluzioni tecnologiche per gli operatori del settore delle telecomunicazioni e dell'energia, oggetto di diverse incursioni notturne negli ultimi anni.