Un violento tamponamento si è registrato nella tarda mattinata di oggi in viale Vespucci, in prossimità della rotatoria all'incrocio con viale Le Corbusier. Nell'incidente che ha coinvolto tre automobili, sono rimaste ferite due persone entrambe soccorse dalle ambulanza del pronto intervento sanitario: una ha riportato lievi contusioni, mentre il conducente della terza vettura è stato trasportato presso il pronto soccorso di Aprilia in condizioni più gravi. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale di Latina.