Tragedia ieri sera a Formia, sulla via Appia, all'altezza del bivio per Vindicio. Non c'è stato nulla da fare per Davide Rossillo, originario di Castelforte, nato in Belgio ma residente a Gaeta, rimasto coinvolto nel drammatico schianto contro un autocarro che, in quel momento, era fermo nel traffico in via Unità d'Italia. I fatti sono avvenuti all'altezza del bivio per Vindicio alle 17.15 ora di punta per il traffico in zona. Diversi i veicoli che erano incolonnati nel tratto di strada, dove in quel frangente sopraggiungeva anche la vittima, alla guida della sua Vespa. Poi, la collisione: per cause ancora da accertare.