Gli imputati erano stati arrestati dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina poco più di un anno fa perchè ritenuti i presunti responsabili dell'estorsione a due commercianti della città che poi avevano denunciato i fatti e come confermato anche nel corso di un incidente probatorio. A vario titolo i reati ipotizzati sono estorsione e tentata estorsione. «Non pago sono un Casamonica», aveva detto uno degli imputati quando si era presentato in un locale.

Tre condanne per le estorsioni ad un ristoratore di Latina e al proprietario di un locale nel capoluogo nel quartiere dei pub.

