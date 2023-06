Un misterioso incendio si è registrato ieri notte in via Emanuele Filiberto, a due passi dalla circonvallazione, quindi in pieno centro a Latina. In circostanze al vaglio degli investigatori dei Carabinieri, intervenuti con i soccorritori per gli accertamenti del caso, le fiamme hanno interessato parte del porticato del chiosco bar situato sul marciapiede sinistro, nella zona delle case popolari di fondazione del quartiere Nicolosi. Il rogo non si è esteso ulteriormente perché l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, grazie alle segnalazioni dei passanti che non hanno esitato a contattare il 112 alla vista del focolaio, sebbene fosse tarda notte.

Nel mirino è finito il bar Bianca, chiuso da diverso tempo. Gli specialisti dell'antincendio non hanno potuto stabilire con certezza la natura dell'incendio, ma le circostanze del caso sembrano suggerire in maniera inequivocabile che si sia trattato di un rogo appiccato in maniera intenzionale, piuttosto che innescato in maniera accidentale. Dopo tutto le fiamme si sono propagate sotto al porticato, ma all'esterno del chiosco vero e proprio dove sono presenti impianti che avrebbero potuto innescare cortocircuiti. Inoltre l'attività commerciale è inattiva da tempo, quindi l'ipotesi di un guasto sembra scartata a priori. In ogni caso a bruciare sono stati materiali accatastati nella veranda, come gli arresti esterni e materiali di scarto che si sono accumulati nel tempo, quindi oggetti che hanno facilmente alimentato l'incendio. Le fiamme hanno danneggiato la muratura e la porta laterale del bar, ma non si sono estese ulteriormente perché una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in una manciata di minuti, bonificando in tempo l'area, evitando che il rogo potesse estendersi al resto della struttura e soprattutto alla vegetazione circostante.