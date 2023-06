Una nuova escalation di furti nelle abitazioni si sta registrando in questi giorni nel territorio di Latina, dalla città alla periferia, in apparenza senza un ordine ben preciso. A collegare idealmente l'azione dei ladri è il fatto che a finire nel mirino sono esclusivamente le abitazioni lasciate incustodite, specie nelle ore pomeridiane: ad accorgersi delle sgradite visite sono gli stessi proprietari solo al rientro. I "topi" d'appartamento ovviamente cercano soprattutto soldi contanti e gioielli, ma quando non ne trovano approfittano per intascare comunque qualcosa. Come in un caso registrato a Borgo Grappa, dov'è stata rubata la biancheria appena comprata.



Quella di ieri è stata una giornata da dimenticare sotto il punto di vista dei furti nelle abitazioni, registrati in molte zone della città. In strada Litoranea, nella zona di Borgo Grappa, i soliti ignoti sono riusciti appunto a introdursi in una villetta indipendente, nel breve lasso di tempo in cui i proprietari si sono assentati. Soldi e gioielli in casa non ne erano stati lasciati, ma i ladri hanno avuto il tempo di rovistare in una delle camere da letto, messa letteralmente a soqquadro dai soliti ignoti che hanno svuotato cassetti e armadi. Pur di non lasciare la casa a mani vuote, evidentemente attirati da cose che avrebbero potuto utilizzare, hanno rubato biancheria intima acquistata da pochi giorni e ancora intatta.