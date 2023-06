E' stato ascoltato un testimone ieri mattina nel processo Reset dove viene contestata l'aggravante mafiosa a vario titolo ad alcuni degli oltre 30 imputati appartenenti al clan Travali.

A deporre davanti ai giudici del terzo collegio penale, presieduto dal giudice Laura Morselli e davanti al pubblico ministero Luigia Spinelli della Dda, un testimone dell'accusa, vittima di un'estorsione di mille euro avvenuta nel 2015. L'uomo ha spiegato che non gli sono stati chiesti i soldi da alcuni appartenenti al clan e ha detto che quando è stato interrogato e in un secondo momento aveva firmato il verbale in Questura era in uno stato confusionale: sotto effetto di alcol e droga.