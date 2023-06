Rinvio a giudizio per gli imputati dell'omicidio di Leonardo Muratovic. Ieri mattina presso il Tribunale di Velletri si è svolta l'udienza preliminare davanti al Gup Dottoressa Ilaria Tarantino che ha visto la disposizione, come detto, del rinvio a giudizio dei tre indagati Ed Dressi Adam (difeso dall'avvocato Daniele Fabrizi), Ed Dressi Ahmed (difeso dall'avvocato Serena Gasperini) e Hadi Amor Osema difeso dagli avvocati Angela Porcelli e Sandro D'Aloisi.



Durante lo svolgimento dell'udienza preliminare sono state ammesse le parti civili (madre, padre, fratello e sorella di Leonardo): avvocati Francesco Mercadante e Francesco Potini.

Il giudice Tarantino ha rigettato tutte le eccezioni preliminari formulate dagli avvocati difensori degli imputati.

Sono state inoltre respinte le richieste di rito abbreviato avanzate dagli imputati stessi.



Il processo è stato fissato per il 2 Ottobre ed il dibattimento inizierà presso la Corte D'Assise di Frosinone. Soddisfazione per il momento per la famiglia di Leonardo Muratovic, ucciso il 17 luglio durante una lite scoppiata nel locale "La Bodeguita" di Anzio situato sulla Riviera Mallozzi e frequentato da molti giovani. Il ragazzo si trovava in compagnia dei suoi amici, ed è nata una discussione con un altro gruppo di giovani che avrebbe provocato il giovane generando una rissa che si è spostata, poi, fuori dal locale e che si è conclusa con l'accoltellamento di Muratovic per il quale sono imputati tre imputati. L'omicidio è avvenuto nella notte del 17 luglio, inutili i soccorsi: all'arrivo in ospedale non c'è stato nulla da fare per Leonardo Muratovic. Il prossimo 2 ottobre presso il tribunale di Frosinone partirà il processo.