L'allarme è scattato nuovamente ieri mattina, poco prima delle 7,30. Non c'è pace per l'ex hotel De La Ville Central. Era giorno da un pezzo, qualcuno ha visto il fumo, le fiamme alte e ha fatto scattare l'allarme. Il rogo si sviluppato sempre da lì.

Al numero di emergenza del 112 sono arrivate diverse richieste di intervento per un rogo che si stava sviluppando nella pancia dell'ex hotel, un tempo albergo a quattro stelle nel cuore della città, adesso rudere mestamente abbandonato ad un destino di incuria, degrado e sporcizia e che mette paura.



In via Scaravelli, a due passi dall'ospedale Santa Maria Goretti e dall'ingresso centrale della struttura, le fiamme a distanza di pochi giorni da un altro rogo, si sono sviluppate in una manciata di secondi