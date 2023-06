La prossima impresa artistica di Davide Rossillo avrebbe riguardato un angolo speciale della città di Formia. Aveva invitato il muralista innovatore spagnolo Spidertag a intervenire sulla facciata interna del palazzo municipale, nella parte che affaccia su piazza Santa Teresa, dove è presente l'Officina Culturale. Lo dice nella nota ufficiale di cordoglio dell'amministrazione di Formia l'assessore alla cultura Fabio Papa che annuncia: «Cercheremo di realizzare l'installazione in memoria di Davide, per ricordare e ringraziare una persona che ha fatto tanto per la nostra città». Di messaggi come questi nelle ultime ore se ne sono contati a decine, tutti dedicati all'artista e imprenditore deceduto venerdì pomeriggio in un tragico incidente su via Unità d'Italia a Vindicio. L'impatto della Vespa su cui si trovava Rossillo con un camioncino è stato devastante e l'uomo è morto sul colpo. Conosciutissimo nel sud pontino e in provincia ma noto in tutta Italia per la sua passione per la street art e per le produzioni artistiche abbinate ai paesaggi urbani, Rossillo, 53 anni, era anche titolare di un'attività turistica a Gaeta. Porta la sua firma il progetto «Memorie Urbane», col quale ha messo insieme diverse associazioni e contribuito a riqualificare con l'arte molti palazzi e spazi urbani in 280 interventi in 17 città; il suo Festival era tra i più apprezzati dal pubblico e dai colleghi e con 11 edizioni ha dato vita quello che viene definito il più grande museo di arte contemporanea diffusa in Italia. I funerali, a cura delle Onoranze Circio, si terranno domani mattina (alle 11.30) presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Suio, il suo paese di origine. Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla moglie, che lavora presso l'ospedale di Formia, e alla famiglia. Su diverse pagine social sono apparse le foto di Davide Rossillo alle inaugurazioni degli appuntamenti di Memorie Urbane e scatti dei murales che ha contribuito a realizzare.



«Coi murales aveva interessato e colorato maggiormente sia zone degradate», ha scritto Fabio D'Achille, direttore del museo Mad. «Ciao Davide! Con gratitudine per aver creduto nei nostri progetti e per averli sostenuti proprio sul nascere! Grazie per la stima, i sorrisi, la complicità dei tempi in cui abbiamo collaborato e ci siamo tenuti in contatto«, ha scritto Sandra Cervone dell'Associazione De-Comporre.

«Da Lamette a deComporre, Davide ha sempre accompagnato, sostenuto e alimentato tutto quello che abbiamo fatto bollire in pentola nel sud pontino, ma per suo conto ha fatto molto, molto di più. A lui dobbiamo, con Memorie Urbane, il movimento di street artists internazionali che ha letteralmente colorato il Golfo di Gaeta, le notti allo Zulu, Cultura Elettronica, e tanti altri fuochi d'artificio che ci hanno accompagnati per decadi e che adesso mancheranno terribilmente», queste le parole di Simone Lucciola. E ieri pomeriggio durante la partita Vallecorsa-Gaeta i giocatori e i tifosi del Gaeta hanno dedicato a Davide Rossillo uno striscione lasciato sugli spalti per tutta la durata del match.