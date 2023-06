Un volo di quasi quattro metri e tragedia sfiorata, ieri mattina, a Sabaudia. Un bimbo di due anni, per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri della locale stazione, è caduto da un balcone di un'abitazione in via dei Guitti finendo sull'asfalto sottostante. La mamma, in quel momento in casa, udite le urla del piccolo ha subito allertato i soccorsi che si sono attivati in pochi minuti seguendo il protocollo d'emergenza per questi casi: immediato intervento degli operatori del 118 ma soprattutto dell'eliambulanza che ha raggiunto la città delle dune dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni permangono serie.