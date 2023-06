Stava cercando di incendiare una vettura parcheggiata ed è stato sorpreso e fermato prima di portare a compimento il suo intento. Non è al momento dato sapere molto sui motivi che potrebbero aver spinto un soggetto di Aprilia, M.N. già noto alle forze dell'ordine, a tentare di dare fuoco ad una vettura, ma il pronto intervento dei militari dell'Arma, forse allertati da alcuni residenti, ha evitato il peggio. E' successo l'altra notte ad Aprilia e i Carabinieri stanno cercando di capire se a muovere la mano del giovane del posto sia un movente legato a possibili debiti, o a motivazioni diverse, magari sentimentali.

