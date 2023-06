Ondata di maltempo in queste ore sui Monti Lepini. Al momento la località che sembra essere la più colpita è Sezze, dove si stanno registrando allagamenti e disagi per la popolazione. Molte le chiamate ai vigili del fuoco che stanno intervenendo. Situazione particolarmente critica in località Casali, dove un ponte rischia di essere interdetto.

Il temporale che si sta abbattendo sui Monti Lepini è particolarmente intenso e anche in altre località iniziano a registrarsi disagi.

Ponte dei Casali ore 15:30

Tracimano le strade e dei Casali e vengono giù gli argini di Ponte dei Casali. Una catastrofe annunciata che in questo momento sta mantenendo in apprensione gli abitanti dei due popolosi quartieri.

Detriti e fango stanno inondando la strada resa impercorribile dai massi che rotolano direttamente lungo le strade poste a dirupo sulla collina dove un' urbanizzazione incontrollata e selvaggia oggi mostra tutte le piaghe del dissesto idrogeologico che non mai stato arginato, anche quando intere porzioni di territorio andavano in fiamme.

Zoccolanti - Campo Tasciotti - via Gattuccia - via Roccagorga

Stessa scena ai Zoccolanti dove non solo non vengono disostruite le canalette di scolo ma in via Roccagorga incrocio con via della Gattuccia, l'antropizzazione, la realizzazione di sbancamenti e chiusure delle valli di scolo di Monte Trevi e di via Valle Pazza in questo momento stanno ostruendo le strade con veri e propri fiumi di acqua che attraversano il Campo Augusto Tasciotti, posto a metà strada tra via Montagna e via Roccagorga.

Sul posto sono operative le squadre della Protezione Civile, i Carabinieri di Sezze, i primi ad essere accorsi assieme ad una ambulanza del 118 Ares in zona Ponte della Valle, dove al momento vi sono anche unità della Polizia Locale