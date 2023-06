La Polizia Locale di Sezze ha chiuso la via degli Archi a Sezze scalo, con relative deviazioni del traffico. La diga a monte non ha retto e gran parte dei terreni come la sede stradale al momento sono sott'acqua. Sono sotto osservazione i ponti del Fosso Brivolco, dove l'acqua stenta a defluire, dalla sede stradale e solo un miracolo sta consentendo il lento deflusso dell'acqua che viene giù da Ponte della Valle e ponte della Valle dei Casali

Sul posto in vari punti e vie ci sono 6 associazioni di protezione civile con circa un totale di 40 volontari. Si sono uniti alle due squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando sul territorio setino.

Sotto osservazione anche il Fosso Venereo dove si stanno incanalando gran parte delle acque che deviano verso Sezze scalo attraversano via Sicilia, dove la situazione resta critica, per poi raggiungere il ponte Ferroviario, dove al momento non si registrano pericoli alle strutture o cose. Per quanto concerne i lavori effettuati lungo il Fosso Venereo sembra che al momento le briglie realizzate dopo la catastrofe ambientale del 1995, stiano tenendo, sebbene mai più disostruite o mantenute così come tutti i fossi di scolo a monte, in parte di competenza del Comune, in parte della Provincia di Latina, in parte del Consorzio di Bonifica.

Poco fa è arrivato anche il comunicato del comandate della polizia locale Lidano Caldarozzi: "Visto il verificarsi di gravi problemi alla viabilità si invita la popolazione a nn utilizzare mezzi e veicoli, in particolare si invita a non percorrere via Bassiano, loc Zoccolanti, via casali, via quarto macchia. Per le zone dello Scalo è interrotta al traffico via Archi, entrambe le direzioni via Calabria, loc il ponte, la stazione ferroviaria. Si è costituito il Comitati di emergenza, per qualsiasi criticità chiamare 0773,88411 o i Vigili del fuoco. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione per evitare situazioni pregiudizievoli".