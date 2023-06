Un ragazzo di 23 anni è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essersi ferito mentre giocava a calcio. A causa di una pallonata il giovane ha riportato una ferita perdendo molto sangue. Dopo l'Inter dei sanitari del 118 è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia hanno messo in sicurezza l'area per consentire i soccorsi.