Un giovane detenuto è riuscito a fuggire dal carcere di Latina, riuscendo a portare a termine un'evasione da film dalla Casa Circondariale di via Aspromonte, un istituto che vive una situazione di sovraffollamento tra le peggiori d'Italia, gestita con un organico ridotto all'osso. È successo nella giornata di ieri, quando la Polizia Penitenziaria ha diramato le ricerche di Dahy Ehab Mahrous Abouelela, 22 anni compiuti sabato, nazionalità egiziana.



Sull'episodio sono trapelate poche notizie finora, anche perché le verifiche si sono protratte a lungo per ricostruire i movimenti compiuti dal fuggitivo per riuscire a compiere l'impresa. A quanto pare la scoperta sarebbe stata fatta al momento dell'appello effettuato dal personale della Penitenziaria in occasione dell'ora d'aria: la mancata risposta del giovane ristretto, ha fatto attivare le ricerche terminate con l'amara scoperta dell'evasione.



Stando ai successivi accertamenti, il giovane sarebbe riuscito a raggiungere l'esterno del carcere, scavalcando il muro di cinta in un punto favorevole, utilizzando una fune o qualcosa di simile, probabilmente improvvisata con quello che ha trovato. Difficile per ora stabilire se abbia potuto godere dell'aiuto o della complicità di altri soggetti ristretti come lui, fatto sta che fino al momento dell'appello nessuno si era reso conto della sua assenza, tantomeno dei movimenti sospetti. È stata poi analizzata attentamente la video sorveglianza per trovare risposte concrete nei filmati registrati dalle telecamere.