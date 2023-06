I sospetti della Polizia Locale erano fondati, nei pressi dell'ex chiesetta della parrocchia Stella Maris di via del Lido non erano stati abbandonati tutti i resti carbonizzati del Quinto chiosco incendiato a metà maggio, che dovevano costituire un volume maggiore rispetto alla catasta sequestrata due settimane fa lungo il canale Mastropietro. Nei giorni scorsi è arrivata l'amara conferma: chi si è disfatto dei detriti li ha abbandonati in più punti e una seconda discarica a cielo aperto è stata scoperta a Foce Verde, sempre lungo la sponda di un canale, in questo caso il Mascarello, in fondo alla strada sterrata che da via Valmontorio costeggia l'ex centrale Nucleare, terminando in prossimità di un cancello che consente l'accesso al bosco dell'area di competenza della Sogin. La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia Locale che hanno applicato i sigilli dopo avere appurato la provenienza dei rifiuti pericolosi.