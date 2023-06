Gli agenti della Polizia Locale di Latina sono di nuovo sulle tracce di un pirata della strada, un automobilista che si è allontanato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo, senza sincerarsi delle condizioni di salute delle persone coinvolte, tantomeno assumersi le eventuali responsabilità del caso. È successo sabato pomeriggio alle porte di Latina Scalo, in prossimità del confine col territorio comunale di Sermoneta, dove una ragazza della zona ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza per il trasporto in ospedale, comunque in condizioni non gravi.

L'incidente si è registrato in via dei Salici, nel tratto tra la curva e il sottopasso della ferrovia che collega il quartiere latinense della stazione ferroviaria con Pontenuovo, una delle borgate di Sermoneta. In quel tratto in cui la sede stradale si restringe e la conformazione banchina non facilita le manovre degli automobilisti, l'utilitaria guidata dalla ventenne si è scontrata lateralmente con una vettura che procedeva in senso opposto. Le due vetture quindi si sono urtate con le rispettive fiancate sinistre a partire dalla parte laterale dei paraurti anteriori, con la differenza che la ragazza si è subito fermata, anche perché frastornata e dolorante in seguito allo sballottamento nell'abitacolo, mentre l'altro automobilista, presumibilmente un uomo, ha proseguito la marcia dileguandosi in fretta, noncurante delle conseguenze procurate alla giovane, tantomeno della possibilità di avere ragione a sua volta.