È stato necessario l'intervento dei soccorritori ieri mattina in via del Lido a causa della caduta accidentale di un anziano che percorreva la pista ciclo pedonale con il proprio monopattino elettrico. In seguito all'impatto con il suolo, l'uomo ha riportato gravi conseguenze per una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi.

Protagonista dell'episodio è un uomo di 74 anni che percorreva la pista ciclo pedonale quando ha perso il controllo del monopattino, cadendo sull'asfalto. È successo nel tratto di via del Lido poco fuori Latina, tra la rotatoria di via Scarlatti e l'incrocio con strada Nascosa. Non è ancora chiaro come il pensionato abbia fatto, ma le ruote del monopattino hanno perso aderenza col suolo. Nella caduta poi l'uomo non è riuscito a ripararsi e ha urtato con violenza, rimediando contusioni sia al torace che alla testa, giudicate gravi dai soccorritori che hanno trasportato l'uomo in ospedale con la massima urgenza.

Nei paraggi si trovava a passare una pattuglia della Squadra Volante impegnata nei controlli del territorio, intervenuta con i soccorritori per gli accertamenti del caso. Gli agenti quindi hanno verificato che si è trattata di una caduta autonoma.