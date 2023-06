Sono stati sorpresi a rubare nell'androne di una palazzina del centro, colti in flagrante grazie alle telecamere che i residenti hanno deciso di installare proprio per arginare i raid all'interno della struttura. Il fatto è accaduto nelle scorse giornate in via Bernini ma la notizia si è sparsa solamente nelle ultime ore dopo il post comparso su facebook, più precisamente sul gruppo social delle sentinelle virtuali "Basta furti a Cisterna". I due giovani minorenni dopo aver attraverso indisturbati il cortile hanno trovato presumibilmente il portone aperto; a quel punto sono entrati, trafugando i cassetti dei mobili posti sui pianerottoli alla ricerca di oggetti di valore.

Ripresi sia dalla telecamera dell'ingresso che da quella posta al piano superiore, sono stati beccati sul fatto dai residenti, scappando da dove erano venuti. I due hanno agito a volto scoperto: probabilmente non si sono accorti degli occhi elettronici presenti nelle scale. E quel palazzo potrebbe non essere stato l'unico della zona visitato dalla coppia.