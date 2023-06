Partiranno a breve i lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Aprilia-Campoleone della linea Roma-Nettuno. Nelle scorse settimane infatti, dopo aver indetto la gara d'appalto per la realizzazione delle opere, Rete Ferroviaria Italiana ha svolto in modalità riservata e mediante procedura elettronica l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e della busta amministrativa. «RFI - si legge nel documento a firma del responsabile del procedimento per la fase di affidamento - ha previsto di svolgere la seduta di gara in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica la quale, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, assicura pienamente il rispetto del principio di trasparenza».

Il raddoppio servirebbe a risolvere i limiti del vecchio tracciato di una linea a semplice binario elettrificato e che si sviluppa prevalentemente in rilevato-trincea. Il progetto prevede interventi all'infrastruttura finalizzati al miglioramento della regolarità del servizio e all'incremento della capacità. Questi consistono nel raddoppio della linea tra le stazioni di Campoleone ed Aprilia per una lunghezza di circa 6 km, modifiche per la razionalizzazione e la velocizzazione del PRG nelle stazioni di Campoleone ed Aprilia, l'adeguamento degli apparati di gestione della circolazione e dei sistemi di informazione al pubblico. In particolare nella stazione di Campoleone si prevede l'allungamento del quarto marciapiede, la demolizione della comunicazione tra il IV e VI binario e del tratto di linea esistente, la realizzazione dei binari pari e dispari di raddoppio in direzione di Aprilia, l'adeguamento e prolungamento di un tombino e le modifiche dell'apparato di stazione. Nella stazione di Aprilia si prevede la demolizione di un tratto del secondo binario e la realizzazione del nuovo allineamento, la risagomatura del secondo marciapiede di stazione, la demolizione della radice lato Campoleone e il rifacimento della nuova in configurazione definitiva comprese le comunicazioni tra il 1° e 2° binario e tra il 4° e 3° binario nonché le modifiche dell'apparato di stazione. Opere che l'ente sta procedendo ad appaltare e che a breve prenderanno forma.