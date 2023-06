Lazio in festa grazie al Lotto. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Anzio, in provincia di Roma, sono arrivate due vincite da 50.625 euro ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno.

10eLotto, tripletta nel Lazio: vinti 38.500 euro

Lazio in festa con il 10eLotto. Nell'estrazione di 10 giugno, come riporta Agipronews, è stata realizzata una tripletta: a Roma messo a segno un 8 Oro da 25 mila euro a cui si aggiungono i 7.500 euro vinti a Riano, in provincia di Roma, con 4 Oro e il 3 Oro da 6 mila euro centrato sempre nella capitale. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi di euro in questo 2023.