E' sottoposto ad indagini giudiziarie promosse dalla Procura della Repubblica di Latina un anziano medico residente sui Monti Lepini. L'accusa molto pesante, formulata in seguito ad una denuncia da parte della donna divenuta oggetto di attenzioni morbose, è quella di violenza sessuale.

I fatti risalgono all'autunno scorso, sebbene la donna, molto più giovane del medico, si sarebbe decisa a sporgere denuncia solo alcune settimane fa.

Secondo una serie di riscontri, le indagini condotte dal pubblico ministero Giorgia Orlando, titolare dell'inchiesta, hanno orientato il magistrato a ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla donna che ha trovato il coraggio di ribellarsi dal suo stato di subalternità e depositare una specifica denuncia che riportava nei dettagli i fatti accaduti.

Sembrerebbe che la quarantenne, che nella vita è impegnata nel settore dei servizi, si sarebbe decisa a sporgere querela di parte dopo aver subito violenza sessuale che nell'immediatezza non ha voluto denunciare. Sull'inchiesta al momento è impossibile aggiungere ulteriori dettagli poiché vige il massimo riserbo, ma la vicenda getta una lunga ombra sulle modalità comportamentali assunte dal libero professionista che, non sembrerebbe essere estraneo a comportamenti che in passato hanno generato non poca riprovazione tra altre giovani donne, vittime inconsapevoli delle sue attenzioni.

Un po' come accettare le pesanti avances di qualcuno che sui Monti Lepini, gode di stima, e rispetto, contro cui è difficile riuscire a sollevare il velo, per paura di finire nel tritacarne della riprovazione generale, soprattutto di quanti, al contrario, potrebbero essere orientati a testimoniare sulla totale rettitudine e l'alta moralità dell'uomo.

Una vicenda che, qualora si dovesse concludere con la formulazione di una richiesta di rinvio a giudizio, per il noto professionista dei Lepini, aprirebbe uno spaccato di considerazioni sociali, di valore tutt'altro che trascurabile.

In un momento in cui, peraltro, l'attenzione delle Forze dell'Ordine è molto alta e concentrata nella prevenzione dei reati a sfondo sessuale, per cui si cerca di rassicurare, e sostenere psicologicamente le vittime che denunciano, affinché rompano il silenzio e squarcino una volta per tutte il velo nero dell'omertà.