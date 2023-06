Lui la controlla con il gps e lei lo denuncia per stalking: scatta il divieto di avvicinamento. Ma nell'interrogatorio di garanzia il giovane, un 30enne di Fondi, racconta una propria versione dei fatti. La storia che vede protagonista una giovane coppia di Fondi è iniziata qualche mese fa, quando lui avrebbe scoperto, sul telefono della propria compagna con cui ha una figlia, delle chat nelle quali aveva intravisto l'ipotesi di un tradimento. Nella giornata di ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, l'uomo ha dato la propria versione dei fatti dopo che lo scorso 8 giugno era scattato per lui il divieto di avvicinamento alla ex compagna.

I due, infatti, vivevano insieme fino ad inizio anno quando la situazione si è complicata per via di questo presunto tradimento. I tentativi di chiarimento della coppia pare non fossero andati a buon fine, tanto che la donna, a seguito dell'ennesimo litigio, aveva deciso di andarsene da casa. Lei lo di averla tempestata di chiamate e messaggi arrivando a ipotizzare il reato di stalking, lui al giudice ha spiegato di essersi comportato in questo modo perché preoccupato della figlia che la donna aveva portato con sé quando era andata via di casa nel cuore della notte. Al centro della querelle anche l'accusa da parte della presunta vittima di essere stata minacciata con un «la pagherai, ti colpirò senza pietà dove fa più male» e di essere stata "pedinata" con tanto di dispositivo gps per controllare i suoi spostamenti. Ma l'uomo, anche in questo caso, ha raccontato un'altra versione dei fatti, ovvero che il controllo sarebbe avvenuto tramite smartphone attraverso una nota applicazione che dà questa possibilità tra due dispositivi mobili. La difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Leonardo Feula, ha anche prodotto materiale che attesterebbe come i due, nonostante la situazione, avrebbero trascorso una giornata insieme a pochi giorni dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento.