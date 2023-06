Furti in aumento presso la zona Caffarelli di Aprilia. A lanciare l'allarme gli imprenditori dell'area industriale che hanno riscontrato una escalation di episodi ai danni della loro attività. Ad agire prevalentemente in orario notturno, una banda di malviventi. Agiscono in gruppo e solo nel fine settimana appena trascorso hanno colpito varie attività del comparto procurando danni ingenti. I numerosi episodi, registrati dalle telecamere di videosorveglianza, sono stati portato all'attenzione delle autorità competenti, ma gli imprenditori raccolti in consorzio chiedono a chi di dovere maggiori controlli per porre freno ad un fenomeno che mette a rischio la permanenza stessa delle attività industriali di Aprilia.